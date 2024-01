Mazzarri: “Complimenti ai ragazzi, vittoria meritata. Sul mercato…”

Al termine della vittoria del Napoli contro la Salernitana, il tecnico azzurro Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole: “Oltre lo spirito abbiamo ritrovato il gioco. La Salernitana era ben messa in campo, e alla prima occasione ci hanno fatto gol. I ragazzi sono stati calmi e rimasti in partita, gli devo fare i complimenti. Visto il possesso palla credo vittoria meritata. Potevamo andare più in verticale. Avevamo Gaetano che era quasi all’esordio, Cajuste è un ottimo profilo ma deve crescere”.

Poi Mazzarri ha continuato: “La partita di Torino è stata la più brutta della mia gestione. Sono preoccupato per le condizioni di Cajuste, forse ci vorrà un po’ di tempo. Si è rivisto a sprazzi quella solidità difensiva e quel giro palla figlio della scorsa stagione. Candreva ha trovato un gol che ha nelle corde. Da domani inizio a pensare alla Supercoppa italiana, ora mi godo questa vittoria importante. Ci siamo ri-allenati come intendevo io in settimana. Mercato? Non ne parlo, ci sono altre figure concentrati a fare il meglio. I nostri dirigenti stanno cercando quello che ci può servire, altro non posso dire”.