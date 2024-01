GALLERY – Gli striscioni esposti dalle curve. C’è un messaggio per il Pocho!

Durante la partita tra Napoli e Salernitana, la Curva A dello stadio Diego Armando Maradona ha voluto esprimere la propria vicinanza all’ex Lavezzi visto il momento delicato dell’ex attaccante argentine.

“Pocho tieni duro”

“Chi non se la sente ci saluti con dignità, vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città” Ecco lo striscione presentato in Curva B durante il derby tra Napoli e Salernitana. I partenopei esigono rispetto e vogliono che i ragazzi di Mazzarri lottino fino alla fine per onorare la maglia.