Mattino – Napoli in ritiro, scelta la location. Dialogo in videoconferenza tra ADL e la squadra

Dopo la pesante sconfitta contro il Torino, il Napoli ha deciso di andare in ritiro. La squadra dovrebbe riunirsi a Pozzuoli, precisamente presso l’Hotel Serapide, location che ha già ospitato gli azzurri in questo genere di situazioni.

Preoccupato il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale nel post partita ha parlato in videoconferenza ai suoi poiché in Spagna per lavoro.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta qualche dettaglio della conversazione: “Nel chiuso dello spogliatoio si sono affrontati i temi più scottanti di questo momentaccio del Napoli. Hanno preso la parola i senatori azzurri. Su tutti capitan Giovanni Di Lorenzo. Si è parlato di tutto e anche della decisione di andare in ritiro per provare a trovare la giusta concentrazione in un momento del genere, con il derby contro la cenerentola Salernitana alle porte, la Final Four di Supercoppa italiana in Arabia all’orizzonte e un campionato comunque da onorare con dignità per una squadra che porta cucito sul petto lo scudetto”.