Il giornalista Paolo Bargiggia ha espresso il suo parere attraverso il suo profilo X sulla situazione degli azzurri: “Spiace per l’uomo, ma Mazzarri è completamente inadeguato per risollevare il Napoli. Non è però colpa sua se De Laurentiis lo ha messo in panchina pensando che potesse fargli da badante. Forse adesso il patron avrà capito quanto erano importanti Spalletti e Giuntoli”.