Tra pochi giorni terminerà ufficialmente la prima parte del campionato di Serie A.

Fino a questo momento ci sono stati molti attaccanti che sono riusciti a superare le aspettative e altri che, invece, le hanno deluse.

Ecco i 3 migliori attaccanti alla sosta della Serie A 2023/24:

THURAM: L’attaccante francese è arrivato quest’estate all’Inter (a parametro zero) dalla Germania ed è riuscito da subito a sorprendere tutti i tifosi dell’Inter e soprattutto coloro che fanno il Fantacalcio. 18 partite su 18 da titolare per il numero 9 dell’Inter che fino a questo momento ha siglato 7 goal e 5 assist. Numeri impressionanti per un giocatore da subito è riuscito a fare la differenza in Serie A.

LAUTARO MARTINEZ: El toro Martinez è ad oggi il capocannoniere della Serie A ed è il giocatore che, insieme a Marcus Thuram, sta trascinando l’Inter verso lo scudetto. 16 partite su 18 per l’attaccante argentino che fino a questo momento ha siglato 15 goal e 2 assist. Ad oggi, il numero 10 dell’Inter è l’attaccante migliore in Serie A.

BERARDI: Anche l’esterno destro del Sassuolo è presente in questa Top 11 alla sosta della Serie A 2023/24. Ad oggi, il giocatore neroverde ha giocato 14 gare su 18 siglando 9 goal e 2 assist. Insieme a Thuram e Lautaro, non poteva mancare anche il numero 10 del Sassuolo.