Le migliori partite del 2023, al primo posto: Napoli-Juventus 5-1, goleada azzurra e colpo scudetto

13 gennaio 2023. È di nuovo tempo di big match. Il Napoli di mister Spalletti, dopo aver perso contro l’Inter a San Siro, dovrà affrontare al Maradona la seconda classificata: la Juventus.

La formazione bianconera è reduce da otto vittorie consecutive in campionato ed è a soli sette punti dai partenopei.

In caso di vittoria, la squadra di Allegri può portarsi a -4 dal Napoli e avere l’occasione di tornare a sognare per lo Scudetto. I padroni di casa, invece, hanno la possibilità di scappare dalla Signora e allungare il distacco: il Napoli, se vince, può andare a +10.

Nessuna delle due squadre vuole accontentarsi di un pareggio. Entrambe sono a caccia dei tre punti. La sfida si preannuncia competitiva sin dai primi minuti, ma non è decisiva.

La gara comincia. Già dalle prime azioni si notano ritmi altissimi, sia da una parte che dall’altra. Il Napoli prova sin dai primi minuti di gioco il pressing alto ma la Juventus è molto attenta in fase di non possesso: concede pochi spazi ma è sempre pronta a ripartire.

Al 14’ la svolta: Politano sulla destra riceve dal capitano Di Lorenzo e crossa di prima al centro dell’area, Locatelli la sfiora con la testa ma arriva dalle parti di Kvaratskhelia che prova a fare una mezza rovesciata spettacolare. La palla va in porta, Szczesny riesce a respingere ma sulla respinta Osimhen si fionda sul pallone e insacca di testa a pochi passi dalla porta. È 1-0 per il Napoli. Il Maradona è una bolgia.

Nei minuti successivi il Maradona non fa altro che alzare sempre di più il volume: i tifosi incitano gli azzurri che sono visibilmente carichi dopo il gol del vantaggio. I ragazzi di Allegri, invece, timidamente provano a far viaggiare la palla più velocemente per poter pareggiare: al 22’ un errore di Rrahmani porta Di Maria a puntare la difesa e a tirare in porta con il mancino; la palla scheggia la traversa e termina sul fondo. Primo brivido per la formazione di Spalletti.

La Juventus prova a spingere. Il Napoli sembra in lieve difficoltà, ma riesce a tenere la pressione e si adatta al buon momento dei bianconeri.

Nella seconda metà del primo tempo la Juventus sembra aver preso coraggio grazie alla pericolosità dei suoi attaccanti sulle ripartenze. Ma il Napoli è lì, sempre pronto a colpire negli spazi.

Infatti, al 38’ il solito lancio di Politano per Osimhen mette in difficoltà Bremer, il nigeriano dà uno sguardo in area e trova Kvara che apre il piattone di prima e batte Szczesny. 2-0 per i padroni di casa.

Il doppio vantaggio azzurro non abbatte la squadra di Allegri che, dopo tre minuti dal gol del georgiano, riesce ad accorciare le distanze con un guizzo di Di Maria. L’argentino riesce a scambiare perfettamente con Milik, approfitta di un rimpallo, manda in confusione Kim e batte Meret. 2-1.

Il Napoli, apparentemente, sembra aver accusato il colpo dopo il gol del Fideo: durante i minuti di recupero della prima frazione di gara, Chiesa passa a sinistra e fa partire un cross pericoloso dalle parti di Meret. Rrahmani sbaglia i tempi, devia il pallone ma il portiere azzurro si fa trovare pronto, evitando autogol e pareggio.

Termina un primo tempo ricco di emozioni e di ritmi molto alti.

Spalletti, durante l’intervallo, valuta le condizioni di Politano dopo una botta subita durante il primo tempo. Prima del fischio d’inizio della seconda parte di gara, si scalda Elmas ed entra al suo posto.

Riprende il gioco allo stadio Maradona. La Juventus, come nel primo tempo, prova a sfruttare le palle inattive ma invano.

Al 54’ Osimhen, grazie ad una verticalizzazione diretta dalla difesa, prova a vincere il duello in velocità con Alex Sandro e, da posizione defilata, calcia in porta ma il portiere bianconero respinge in corner.

Da quel corner, al minuto 55, Kvaratskhelia batte un corner basso che attraversa tutta l’area e finisce sui piedi di Rrahmani: il difensore kosovaro tira col destro in porta e sorprende tutta la difesa bianconera. 3-1 per il Napoli dopo soli dieci minuti dalla ripresa.

La Juve accusa il colpo, nonostante i cambi tattici di Allegri. I padroni di casa sono padroni anche del campo. Gli azzurri spingono per il 4-1, vogliono chiuderla. Sfiorano il poker diverse volte, gli ospiti cercano di evitarlo e ripartono con un timido giro palla.

Al 65’ Bremer sbaglia un rinvio, Mario Rui recupera palla sulla sinistra e serve Kvaratskhelia: il georgiano crossa in area per Osimhen che, di testa, firma il 4-1. Doppietta personale per il bomber nigeriano.

Nonostante i 3 gol di vantaggio, i ragazzi di Spalletti non hanno nessuna intenzione di fermarsi; provano a spingere sempre di più, giocano a memoria e al 72’ arriva la cinquina: Di Lorenzo accentra la sua posizione e gioca sulla trequarti, serve Elmas alla sua destra; il macedone rientra sul sinistro e calcia in porta. Il pallone viene deviato e spiazza Szczesny. Assedio e goleada per i ragazzi di mister Spalletti.

Termina il match. Una partita senza storia. Il Napoli vince, o meglio, stravince contro la Juventus e va a +10 da quest’ultima.

Per i bianconeri è una delle sconfitte più pesanti della sua storia: non subivano 5 gol in una sola partita da ben trent’anni.

Il Napoli ferma la striscia di vittorie della Juventus e scappa in classifica. I tifosi partenopei intonano “La capolista se ne va”, si godono una delle pagine più belle della storia del club e continuano a sognare.