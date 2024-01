Napoli, il bilancio 2023 – aspettative contro realtà

Il 2023 è giunto al termine ed il momento di tirare 2 somme sul bilancio stagionale dei partenopei. quest’anno dopo 33 anni di attesa la stagione del Napoli sarà ricordata per la magnifica vittoria dello scudetto con un bilancio di 28 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte, il miglior attacco con 77 gol, è la miglior difesa con 28 gol subiti. Ad inizio stagione si vedeva che gli azzurri di Luciano Spalletti aveva le capacità, ed il gioco per la vittoria del tricolore, nonostante le cessioni di giocatori importanti come Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina. i nuovi acquisti come Kim Min Jae, Kvaratskelia, in piccola parte Raspadori, hanno avuto un impatto devastante. Le partite da ricordare di quest’anno sono tante, partendo con un dominante 5-1 all’andata contro la Juventus, e al ritorno in trasferta che finisce 0-1 con gol all’ultimo di Raspadori, il 6-1 ad Amsterdam contro Ajax, il 4-1 con il Liverpool, 1-1 contro Udinese che assegna matematicamente la vittoria dello scudetto, i quarti di finale di Champions League. ma ci sono state anche alcune delusioni come l‘uscita dalla coppa Italia ai rigori contro la Cremonese gli ottavi di finale, il 4-0 in casa contro il Milan.

La stagione del Napoli 2023/2024 aveva il compito di combattere per ll secondo scudetto ma purtroppo la Realtà è ben diversa da come ci si aspettava.

Aspettativa: Il Napoli quest’anno ha iniziato con gli addii dei principali protagonisti per la vittoria dello scudetto, partendo con addio scock di Luciano Spalletti, sostituito con il Francese Rudi Garcia, la cessione di Kim Min Jae al Bayern, sostituito da una scommessa come Natan, L’addio del DS Cristiano Giuntoli, sostituito da Mauro Meluso. si prospettava l’inizio stagione di competere per lo scudetto

Realtà: pronostico di inizio stagione ribaltato in negativo, il Napoli di quest’anno è completamente un disastro, i risultati parlano chiaro, fuori ormai dalla lotta scudetto, ottavo con 8 vittorie, 6 sconfitte, 4 pareggi. Il Napoli ha perso tutto della vittoria dello scudetto, giocatori chiave irriconoscibili che stanno avendo un rendimento non da Campioni di Italia, i cambiamenti tra giocatori, staff ed dirigenza ha portato la squadra ad un livello inferiore, i principali colpevoli di questo inizio di stagione è sicuramente De Laurentiis che in estate ha sbagliato di tutto, mettere alla guida un allenatore in calo come Rudi Garcia, uno dei principali colpevoli ad aver portato il Napoli a questi risultati, un mercato non all’altezza, esonerato Garcia dopo Empoli, De Laurentiis sceglie il ritorno di Walter Mazzarri, ma non ha dato alcun segno di ripresa anzi, ha portato gli azzurri ad uscire a gli ottavi di coppa Italia con un umiliante 4-1 contro il Frosinone. per salvare la stagione disastrosa i partenopei devono puntare ad sistemare la rosa a Gennaio, puntare almeno alla qualificazione per la prossima Champions League, ed cercare di vincere la Supercoppa Italiana.