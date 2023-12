Tra pochi giorni terminerà ufficialmente la prima parte del campionato di Serie A.

Fino a questo momento ci sono stati molti centrocampisti che sono riusciti a superare le aspettative e altri che, invece, le hanno deluse.

Ecco i 4 migliori centrocampisti alla sosta della Serie A 2023/24:

COLPANI: 17 partite su 18 da titolare per il centrocampista del Monza che in questo momento è uno dei centrocampisti che ha sorpreso di più in Serie A. Il numero 28 del Monza ha siglando fino alla 17esima giornata 6 goal e un assist guadagnandosi così un posto nella Top 11 alla sosta della Serie 2023/24.

BONAVENTURA: 16 partite su 18 giocate dal centrocampista della Viola che fino a questo momento è riuscito a siglare 6 goal e 2 assist guadagnandosi così un posto nella Top 11 alla sosta della Serie A 2023/24.

CALHANOGLU: Anche quest’anno Hakan Calhanoglu è riuscito a dimostrare di essere un perno del centrocampo dell’Inter e soprattutto uno dei migliori centrocampisti (ad oggi) in Serie A. Fino a questo momento il centrocampista turco ha siglato 7 goal (segnando 6 rigori su 6) e 3 assist e non poteva non essere presente in questa Top 11 alla sosta della Serie A 2023/24.

GUDMUNDSSON: Il centrocampista offensivo del Genoa Gudmundsson è riuscito a siglare 7 goal e 2 assist in 16 partite. Numeri impressionanti per un giocatore che ha trascinato la sua squadra sia in Serie B nella stagione 2022/23 sia in questa stagione in Serie A. Insieme a Colpani, Bonaventura e Calhanoglu non poteva mancare il numero 11 del Genoa Albert Gudmundsson.