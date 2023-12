L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano ci sono tante cose da dire come per esempio il motivo per cui Simeone è rimasto in panchina fino all’85′. Mazzarri invece di protestare verso l’arbitro con conseguente espulsione, dovrebbe chiedersi cosa abbia dato finora al Napoli. Di sicuro il rendimento non è positivo anzi la media punti di Garcia era migliore della sua (1,75 contro 1,16); il giorno dell’esonero del francese la squadra era quarta, ora è settima.