L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale che attende il Napoli. Secondo il quotidiano ci sarà da investire a gennaio, in quanto è stato smontato quell’orologio perfetto che ha scandito un calcio fantastico, sino a giugno. Andranno via i giovani Zanoli, Gaetano e Zerbin, ma il Napoli avrà bisogno di almeno quattro innesti. Servirà un terzino destro che dia il cambio a Di Lorenzo, un centrale che dia una mano a Rrahmani e sostituisca Natan, e due centrocampisti, perché Anguissa andrà in Coppa d’Africa.