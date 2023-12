L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla conferenza stampa rilasciata ieri da Aurelio De Laurentiis post Napoli-Monza. Secondo il quotidiano il ruolo più delicato in questo momento ce l’ha De Laurentiis. Dopo aver ammesso le colpe ieri sera deve passare ai fatti. Con il mercato di riparazione bisogna ridare linfa a una squadra che fino a maggio si giocherà una fetta di futuro. Prima di tutto c’è la Supercoppa di gennaio, poi gli ottavi di finale con il Barcellona che potrebbero garantire la qualificazione al prossimo Mondiale per club e infine la corsa alla prossima Champions. De Laurentiis ha il difficile compito di ricomporre il puzzle in poco tempo, di rimontare una squadra adesso sgretolata. Servono giocatori pronti, e no prospetti o scommesse. Con tre o quattro innesti di spessore Mazzarri può dare ancora un senso a questa stagione. Altrimenti il rischio di iniziare il 2024 così come è finito il 2023 è notevole