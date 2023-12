Napoli-Monza, termina il match al Maradona: pareggio amaro per gli azzurri

Termina a reti inviolate il match tra Napoli e Monza, con gli azzurri che non riescono a sfruttare le tantissime occasioni create nel secondo tempo, e il muro dei brianzoli che alla fine riesce a reggere per tutti i 90 minuti. Kvara, particolarmente in palla nell’ultimo match stagionale, fallisce la più grande occasione della sfida a tu per tu con Di Gregorio, mentre il Monza può recriminare per un rigore malamente calciato da Pessina parato da Meret.

La classifica è piuttosto amara per gli azzurri adesso, con i punti che separano la squadra di Mazzarri dal quarto posto che sono diventati cinque. Gradino Champions per ora impegnato dalla Fiorentina, temporaneamente quarta in attesa del match del Bologna, fermo a quota 31 punti ma impegnato domani. Gli azzurri agganciano la Roma a quota 28, ma con la squadra capitolina che domani, in caso di punti contro la Juventus, potrebbe staccare gli azzurri lasciandoli al settimo posto in solitario.