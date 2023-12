Il Napoli non riesce a rialzarsi in campionato e ad ottenere i tre punti dopo la sconfitta di Roma.

Al Maradona finisce 0-0 tra Napoli e Monza, un’altra partita a reti bianche per gli azzurri che dopo questa partita sale a 4 gare consecutive senza trovare la via del goal: un rendimento che inizia ad essere preoccupante, soprattutto per la classifica che continua a recitare un settimo posto in classifica e un -5 dalla zona Champions.