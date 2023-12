L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione difficile del rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano le strade di Zielinski e del Napoli probabilmente si divideranno dopo sette anni. Infatti, il polacco non ha ancora trovato un accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo, e l’Inter spinge per assicurarsi il polacco. L’accordo tra il calciatore ed il club nerazzurro c’è già da un po’, ma difficilmente si concretizzerà nel mercato invernale. Infatti, Zielinski non ha intenzione di andare via subito. La situazione cambierebbe soltanto se sarà il Napoli a spingere per una cessione a gennaio per ottenere un piccolo indennizzo economico.