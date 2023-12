Napoli-Frosinone, conferenza stampa. Mazzarri: “Ringrazio i tifosi. Sul 2-0 la squadra non mi è piaciuta”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco:

“Innanzitutto, voglio ringraziare il pubblico. Nonostante gli errori banali, i tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine. Anche sul 2-0 ci hanno sempre incitato. Dalla panchina abbiamo provato a credere nella rimonta. Un applauso a chi non gioca mai, hanno fatto molto bene. Da quando ho fatto i cinque cambi abbiamo fatto degli errori banali. Sul 2-0 la squadra non mi è piaciuta: non possiamo sbandare così, lasciando la partita come se fosse finita. Non lo accetto. Ci servirà da lezione, ho già parlato con i ragazzi”.

“Di Lorenzo è un grande giocatore, un ragazzo d’oro. È incappato in una giornata storta. Lui gioca sempre. La prima volta che gli ho dato un turno di riposo, poverino, non era abituato. È stata una giornata strana. Spero l’abbia presa come una giornata negativa. Che ci serva per il futuro, altrimenti mi arrabbio io”.

“Mercato? Di sicuro la società penserà a sostituire qualcuno, soprattutto a centrocampo con l’assenza di Anguissa quando partirà per la Coppa d’Africa”.