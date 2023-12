Il Napoli dice addio alla sua stagione

Il Napoli cade contro il Frosinone per 0-4 nella gara del Maradona, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Mazzarri schiera un turnover dove da la possibilità ad alcuni giocatori di acquisire minutaggio. Napoli che realizza soltanto due tiri in porta e il 63% di possesso palla.

Gli azzurri passano in svantaggio con un colpo di testa di Barrenechea. Mazzarri decide di far entrare in campo i suoi big, tra cui capitan Di Lorenzo, che commette un errore fatale per il raddoppio della squadra di Di Francesco.

La squadra di Mazzarri è sembrata stanca, ha ancora commesso errori in fase difensiva e non è stata efficace sotto porta, non creando addirittura quasi nulla. Un po’ come qualche mese fa, quando Garcia era ancora l’allenatore.

Con il tecnico francese era proprio questo il problema: la finalizzazione e gli errori dei singoli, che la squadra azzurra sta tutt’ora continuando a pagare.

Per la terza volta di fila il Napoli dice subito addio alla Coppa Italia, e non solo..

Il Napoli dice addio alla sua faccia, e alla sua stagione. Per davvero.