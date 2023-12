Napoli-Frosinone, 0-4: i gialloblu calano il poker nel secondo tempo al Maradona

Il Napoli ha giocato un buon primo tempo, andando anche in vantaggio con Simeone, poi gol annullato ingiustamente dal Var. Nel secondo tempo la squadra di Mazzarri è scesa in campo diversa, senza lo spirito voglioso dell’inizio. I cambi che dovevano fare la differenza in positivo, l’hanno fatta in negativo: il capitano Di Lorenzo si è reso il protagonista della serata, regalando 3 reti ai ragazzi di Di Francesco. Di certo bisogna dare anche i meriti al Frosinone che si è dimostrata una squadra ordinata, organizzata e tatticamente perfetta.