L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano Giovanni Manna sarà presto Ds del Napoli, ciò nonostante è già a lavoro per la costruire il Napoli del futuro. E il Napoli attraverso il suo nuovo dirigente ha già individuato i tre titolari su cui ricostruire la squadra. In difesa piace Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, a centrocampo il nome nuovo è Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, in attacco piace Artem Dovbyk del Girona.