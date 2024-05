L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano se sarà Gasperini o un altro allenatore, comunque Kvaratskhelia sarà al centro del Napoli che nascerà dalle ceneri della rifondazione. L’idea è questa, ma è ovvio che ballano un paio di dubbi: la questione del rinnovo del suo contratto e la corte del Psg, in cerca di talento dopo l’addio di Mbappé. Kvara è candidato a diventare un perno delle aspirazioni di rinascita. La storia va raccontata modulando le esigenze di tutti gli attori, così da ripartire sempre più convinti. Quindi bisogna trovare il punto d’incontro, che metta tutti d’accordo. Sulle tracce del georgiano c’è il Paris Saint-Germain. Il regno di Al-Khelaifi guarda già ad Osimhen da tempo e hanno cominciato a fare la stessa cosa con Kvara. La valutazione però è altissima: 120, 130 milioni di euro, in linea con la clausola rescissoria di Osimhen. Il Psg, però, non ha problemi economici, ma come sempre nel mercato è questione di volontà.