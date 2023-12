Napoli-Frosinone, Di Francesco conquista il Maradona! Le pagelle di MN

Gollini: Gestisce bene la difesa e si fa trovare pronto per ricevere palloni. 6

Zanoli: Discreto l’approccio del classe 2000, buona la progressione che ha portato al gol (annullato) di Simeone, nel secondo tempo gioca male come tutti. 4,5

Ostigard: Torna titolare il difensore norvegese, buona gara la sua, smista tanti palloni ed è pronto in fase di non possesso, black out totale nel secondo tempo per tutta la difesa azzurra. 4,5

Natan: Ritorna al centro della difesa l’ex Red Bull Bragantino, vale lo stesso discorso di Ostigard. 4,5

Mario Rui: Torna titolare dopo il lungo infortunio, conosciamo bene le sue qualità, in fase di possesso è una sicurezza. 6 (Di Lorenzo: Entra nel peggior modo possibile, sbagliando sul secondo del Frosinone e provocando il rigore che chiude definitivamente la gara. 4)

Demme: Esordio per il classe ’91, una buona prova nonostante i tanti mesi di inattività, nel secondo tempo si fanno sentire questi mesi. 5

Cajuste: Discreta la gara di Cajuste, bravo nella fase di rottura di gioco e nella fase palleggio, nel secondo tempo però cala come tutto il Napoli. 4.5

Gaetano: Un po’ appannato il napoletano, mai al centro del gioco, mai propositivo, rimandato. 4,5

Raspadori: Ci prova più volte ma è impreciso in diverse occasioni, da annotare però la punizione sul finire del primo tempo. 6 (Kvara: Entra e cerca di risolvere le cose, punta più volte l’avversario ma non riesce mai ad incidere. 5,5)

Lindstrom: Grande chance per l’oggetto misterioso Jesper Lindstrom, crea subito una palla gol con un tiro insidioso, poco preciso nell’ultimo passaggio per Simeone. Ovviamente deve acquisire il ritmo gara, ma tutto sommato una buona prova. 6 (Politano: Ingresso non dei migliori, così come Kvara non è mai pericoloso. 5,5)

Simeone: Gol da opportunista il suo, peccato per il tocco di mano di Lindstrom che ha annullato tutto. 6 (Osimhen: Entra nel peggior momento della partita degli azzurri, si ritrovano a dover rimontare due gol, poco servito nel caos generale azzurro. 5,5)

Mazzarri: Troppo turnover per il tecnico toscano, un azzardo che si è rilevato fatale. 5