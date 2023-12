Gazzetta – “Kvara unica nota stonata contro il Braga, mangiato un altro gol”

Altra prestazione deludente di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sembra non essere in fiducia: fumoso, spesso fuori dal contesto di gioco e poco lucido davanti alla porta.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla performance del giocatore contro il Braga: “Unica nota lievemente stonata l’ennesima prestazione un pò così di Kvaratskhelia. Il georgiano si è mangiato un altro gol – non gigantesco come quello contro la Juve, ma siamo lì – e resta prigioniero del tunnel dell’insofferenza. Kvara non riesce a sbloccarsi e forza dribbling, tiri e giocate. Gli serve un gol per riconsegnarsi alla naturalezza del talento e dissolvere l’ansia“.