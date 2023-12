Top & Flop – Il Napoli perde anche con la Juventus

Il gol di Gatti condanna il Napoli alla terza sconfitta di fila tra Champions e Serie A. Infatti, all’Allianz Stadium di Torino la Juventus batte gli azzurri e si porta al primo posto in classifica. Di seguito i Top & Flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Politano – L’esterno azzurro è uno dei pochi sufficienti della serata nel Napoli. Sempre una spina nel fianco, con il suo velenoso mancino colpisce il palo con la sua solita giocata.

FLOP Rrahmani – Da quando Kim è andato via, il kosovaro è in evidente difficoltà. Il suo ennesimo errore di questa stagione, costa i tre punti al Napoli. La marcatura su Gatti è da film horror, e anche in impostazione è impacciato. Sembra sempre in confusione, anche se probabilmente vittima di una disposizione difensiva non proprio solidissima che va avanti da inizio stagione.