L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’addio in estate dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano nell’organizzazione del Napoli, Giuntoli era fondamentale facendo da tramite fra presidente e allenatore, oltre alla competenza sul mercato. Giuntoli, dopo sette anni considerava conclusa la sua opera nel club azzurro e non resisteva più al richiamo della Juve. Andati via sia Giuntoli che Spalletti, De Laurentiis non ha li ha sostituiti degnamente. Non ha cercato collaboratori di esperienza e valore. E anche sul calciomercato è rimasto assente, troppo solo per governarlo, rinunciando a rafforzare la squadra campione d’Italia come doveva accadere. Il Napoli avrebbe bisogno di rincalzi adeguati per gente come Lobotka ad Anguissa, e difensori all’altezza dello scudetto appena conquistato.