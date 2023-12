Meret non convince, sul terzo gol un disastro: le pagelle dei quotidiani

Autore di una prestazione insoddisfacente, Alex Meret fa discutere ancora una volta in merito alla sua affidabilità tra i pali.

Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport: a fine primo tempo entra in gioco salvando su Lautaro in uscita. Poi Calhanoglu lo inchioda e sul terzo gol buca l’uscita. “Un pallone messo in fallo laterale mostra tutte le incertezze di reparto”.

Voto 5,5 per Il Mattino: provvidenziale su Lautaro. Sulla terza rete nerazzurra un disastro.

Voto 6 per la Repubblica e Tuttosport: “nulla può sui gol subiti”.