Rrahmani pre Udinese-Napoli: “Bello tornare qui un anno dopo il tricolore. Film scudetto? Ci ha dato carica in più”

Il difensore azzurro intervistato da DAZN nel pre partita della sfida tra Udinese e Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Tornate ad Udine un anno dopo la vittoria dello scudetto, che emozioni hai provato nel tornare? Rrahmani: “Bella emozione tornare qui. Un’emozione che non si può spiegare, è la prima volta che torniamo ed è una grande gioia.”

In settimana siete andati al cinema per la prima del film scudetto; vi ha dato delle motivazioni in più? Rrahmani: “Abbiamo sempre avuto le giuste motivazioni, ma andare a vedere il film ci ha aiutato. Non è stata una stagione facile, speriamo di avere modo di rimediare.”