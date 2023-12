Moviola Napoli-Inter, Cesari su Massa: “Ci sono due errori che non vede. Vi dico la mia sul calcio di rigore”

Durante la trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato gli episodi dubbio della partita Napoli-Inter, attribuendo alla direzione di Massa una valutazione negativa.

Di seguito l’analisi: “Prima di arrivare ai due episodi, a inizio primo tempo il Napoli chiede un rigore per fallo su Anguissa in area di Calhanoglu: rigore che non esiste, contrasto assolutamente normale. Andiamo sul secondo episodio, quello del gol di Calhanoglu. Al minuto 43 Lautaro conquista un pallone in possesso di Anguissa, ma subisce l’attacco di Lobotka. Per tenere il vantaggio nerazzurro, l’argentino trattiene il centrocampista del Napoli. Dopo 21 secondi, Calhanoglu segna l’1-0. Massa pensa di avere tutto sotto controllo, ma si gira per seguire l’azione dei nerazzurri al momento del braccio che cinge Lobotka e non vede il braccio sinistro di Lautaro che cinge l’anca di Lobotka e soprattutto si perde il momento nel quale l’attaccante frana sul tallone dell’avversario. Ci sono due errori: dell’arbitro Massa che non vede il fallo e del VAR Marini che non interviene ad aiutarlo. Questo è fallo nettissimo. La fase di possesso dell’Inter è chiara, il VAR può intervenire perché Massa con lo sguardo va verso l’altro lato del campo e il VAR deve intervenire e dargli supporto”.

E ancora: “Al 58′, con l’Inter sempre avanti di un gol, Osimhen ha un buon pallone in area dopo un controllo a seguire, ma finisce a terra dopo un contatto con Acerbi poco sopra il tendine d’Achille. Massa cerca di vedere con attenzione anche abbassandosi per controllare meglio. Il possesso del pallone è del nigeriano, poi c’è l’ancata di Acerbi e infine il contatto basso. Anche qui doveva esserci la revisione del VAR. Per me è calcio di rigore“.