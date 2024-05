Calzona pre Udinese-Napoli: “La squadra si è allenata bene, sono fiducioso. Assenze? Non devono essere un alibi”

Il tecnico azzurro Francesco Calzona ha rilasciato un’intervista prima della sfida di stasera contro l’Udinese a DAZN: Ha visto la squadra diversa in settimana? Dopo che i giocatori sono andati al cinema per la prima del film sullo scudetto? Calzona: “Rivivere in settimana l’emozione dello scudetto dell’anno scorso è stato bello per i calciatori, ne sono stati felici. Hanno comunque risposto bene in allenamento, non si sono fatti condizionare. Sono fiducioso.”

Novità in formazione tra cui Lindstrom, come lo ha visto in settimana? Cosa si aspetta da lui? Gli ha Parlato? Calzona: “Di solito non parlo molto con i calciatori. E’ in crescita, sta facendo sempre meglio. Stasera ha un’opportunità, mi aspetto tanto da lui.”

Politano è al 100% o stringe i denti per esserci stasera? Calzona: “Ha saltato alcuni allenamenti e non è al 100% ma mi ha assicurato di aver recuperato. Ma questo non deve essere un alibi, chi sostituisce gli assenti farà bene.”