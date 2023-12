Meluso: “L’arbitraggio ha condizionato la partita. Su Mazzarri…”

Mauro Meluso è intervenuto nel post partita di Napoli-Inter, il DS del Napoli visibilmente arrabbiato ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn. Ecco le sue parole:

“Mazzarri ha preferito non venire, perchè vogliamo sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi. Noi siamo molto scontenti, non ci meritiamo questa mortificazione, e non la meritano i nostri tifosi. L’arbitro Massa si è imbattuto in una giornataccia”.

Ha proseguito poi: “Il primo gol ci ha dato una mazzata psicologicamente ed era arrivato da un fallo evidente su Lobotka, e credo che meritasse l’intervento diretto dell’arbitro, senza parlare del VAR. Il rigore non dato a Osimhen è un altro episodio, quando ti prendono il tendine d’Achille vai giù, perdi la coordinazione e l’appoggio. Non facciamo dietrologia e non siamo complottisti, e non vogliamo che sia una giustificazione, ma ha condizionato chiaramente la partita”.