Meluso in conferenza: “Partita condizionata dagli episodi arbitrali. Mazzarri non è venuto per evitare squalifiche.

Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa:

“Mazzarri non è venuto per evitare di essere squalificato e noi lo vogliamo in panchina. Questa partita è stata molto condizionata dall’arbitro Massa. Il primo gol è viziato da un fallo sicuro su Lobotka. Questo episodio ha condizionato molto la partita. Massa ha arbitrato all’inglese, negando però molte ammonizioni. Sul rigore su Osimhen credo che l’arbitro debba sempre andare a rivedere un episodio del genere al VAR. Siamo dispiaciuti per questa sconfitta. L’inter è una grande squadra e questa era una partita equilibrata, quando ci sono partite equilibrate tra squadre forti dispiace vedere episodi del genere. Credo serva uniformità di giudizio. I nostri arbitri sono tra i migliori al mondo e credo nella buona fede, ma serve uniformità di giudizio. Ho visto tanti rigori simili a quello di Osimhen, non si può fischiare una volta sì e una no…”

Come valuta l’operato di Mazzarri?

“Bisogna dargli il tempo di conoscere i giocatori, ma la squadra sta ritrovando equilibrio e sta dimostrando le proprie qualità. Questo è un grandissimo gruppo e Mazzarri ha carta bianca sulle scelte”.

Scudetto sfumato?

“Non siamo neanche a metà del campionato e cercheremo di fare il massimo gara dopo gara. Porre un obiettivo oggi diventa difficile, la scalata e lunga e dobbiamo pensare solo a vincere ogni partita”.