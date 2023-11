Giornata di festa in casa Napoli, oggi infatti è il compleanno di Stanislav Lobotka. Il centrocampista che oggi compie 29 anni è nato a Trencin (Slovacchia) il 25 novembre 1994. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli come scritto sul Twitter del club azzurro fanno i migliori auguri di compleanno a Lobotka per questo giorno speciale. Questo il messaggio del Napoli su Twitter:

Buon compleanno a Lobo che compie oggi 29 anni! 🎂



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0kmoJRf3cs — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2023