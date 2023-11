L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulle richieste di Aurelio De Laurentiis per Water Mazzarri. Secondo il quotidiano dopo l’esonero di Rudi Garcia De Laurentiis ha deciso di chiamare sulla panchina del Napoli Walter Mazzarri. Il suo ritorno a Napoli è stato molto apprezzato dai tifosi azzurri e dagli addetti ai lavori. Il presidente ha tre richieste per il tecnico. Si aspetta che il tecnico toscano volti in fretta pagina dopo la fallimentare era di Rudi Garcia, metta in sicurezza il quarto posto in classifica e conquisti almeno la qualificazione per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Tre sfide accettate nonostante le difficoltà dal mister azzurro.