CdS – Osimhen, pronto al ritorno in campo: la gestione tra Atalanta e Real Madrid

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione riguardo le condizioni del bomber nigeriano Victor Osimhen.

Ci siamo, Victor Osimhen è tornato nella lista convocati. Il quotidiano svela un dato interessante sul ritorno in campo dell’attaccante: non gioca con la maglia azzurra dalla sfida di campionato contro la Fiorentina al Maradona di Fuorigrotta; ben 48 giorni e, in assoluto, dall’amichevole del 13 ottobre dove la Nigeria ha affrontato l’Arabia Saudita di mister Mancini.

Osimhen, dopo la lesione al bicipite femorale della gamba destra, ha finalmente recuperato ed è a disposizione del nuovo tecnico Walter Mazzarri.

In vista del match di oggi pomeriggio contro l’Atalanta, secondo il quotidiano sportivo il bomber azzurro potrebbe essere l’asso nella manica di Mazzarri e il riferimento centrale del tridente in vista della grande sfida di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in programma mercoledì al Santiago Bernabeu di Madrid.