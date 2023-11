Elmas: “Mazzarri ha fatto un lavoro incredibile in questi giorni!”

Al termine della gara tra Atalanta e Napoli, conclusasi con la vittoria dei partenopei, l’autore del gol decisivo Eljif Elmas ha parlato a Dazn. Il macedone, subentrato a Matteo Politano, è riuscito a sfruttare un grande assist di Osimhen per sigillare il risultato sul definitivo 2 a 1.

Di seguito, le parole del diamante azzurro: “Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo iniziato contro una grande squadra ed era difficile ripartire ma siamo i campioni d’Italia e questa partita era fondamentale. Siamo stati uniti, abbiamo parlato tra noi e si vede in campo. Mazzarri ci ha dato una grande mano, in questi giorni ci ha aiutato molto. Questo è un gol anche di Osimhen, mi ha dato una grande palla. Pensiamo di partita in partita, guardiamo solo a noi e poi la classifica solo in un secondo momento”.

Tre punti fondamentali per il Napoli, che si rilancia al terzo posto in attesa del Milan. Torna decisivo Elmas, che si riconferma una riserva di lusso per questa squadra.