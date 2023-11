L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla titolarità di Giacomo Raspadori al centro dell’attacco azzurro per la sfida di oggi a Bergamo. Secondo il quotidiano Raspadori rappresenta un nove atipico per Walter Mazzarri. Raspadori sarà titolare contro l’Atalanta e porta Mazzarri in un solco oscurato. L’attaccante della nazionale ha fatto gol al Milan, all’Union Berlino, alla Salernitana, ed anche alla Macedonia, dimostrando che quando si entra nei sedici metri non conta l’altezza. Raspadori è il centravanti che Mazzarri non ha quasi mai avuto, anche perchè forse voleva altro, ma il calcio si è evoluto e, come le cravatte, sa come rilanciare le mode.