Atalanta-Napoli, recupera Koopmeiners. Gasperini pronto a mettere il bastone tra le ruote al Napoli di Mazzarri

In vista del match tra Atalanta e Napoli, in programma oggi alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo, l’edizione odierna del Corriere di Bergamo fa sapere che l’allenatore della formazione bergamasca ha recuperato Teun Koopmeiners (ex obiettivo del Napoli la scorsa estate), dopo aver subito un affaticamento muscolare in nazionale: “l’olandese si è ripreso in tempi record nella rifinitura pomeridiana della vigilia”.

Inoltre, il quotidiano sottolinea che Gasperini convoca giocatori solo se è sicuro di poterli schierare in campo. Dunque, considerato che dovrà fare a meno del suo “tuttocampista” De Roon (squalificato), non è da escludere la presenza dell’olandese come titolare a centrocampo.