Pres. Atalanta Percassi: “Non c’è alcun problema con Gasperini, ci dobbiamo vedere, ma sta andando tutto bene”

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è stato intercettato nel pomeriggio dal giornale L’Eco di Bergamo, che gli ha chiesto del futuro di Gianpiero Gasperini. A Bergamo tutti aspettano il summit che dovrebbe avvenire in serata tra i due per scoprire quale sarà il futuro del tecnico e del club fresco vincitore dell’Europa League. La risposta del patron è stata molto serena, sembra sempre più vicina una permanenza del tecnico sulla panchina neroazzurra, nonostante le forti avances che provengono da Napoli. Queste le sue parole: “Non c’è problema, non c’è problema, ancora dobbiamo vedere, ma sta andando tutto bene”.

🔴 Il patron Antonio Percassi sul futuro di Gasperini: "Sta andando tutto bene. Dobbiamo ancora vederci, ma non c'è problema…" pic.twitter.com/XU9BXZqxSh — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) May 24, 2024