Napoli report, ottime notizie per Mazzarri: ecco chi torna ad allenarsi in gruppo

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Training Center. Sul sito ufficiale è possibile leggere il report della seduta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma domani alle ore 18.00 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercizi di rapidità. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico-tattico e partitina finale. Meret, Zielinski e Osimhen hanno lavorato in gruppo. Terapie e personalizzato in palestra per Lindstrom e Mario Rui”.