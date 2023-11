Domani alle 18:00 l’Atalanta ospita il Napoli alla Gewiss Arena per la gara valida per la 13esima giornata di Serie A. Gli azzurri iniziano il nuovo capitolo Mazzarri e vogliono rilanciarsi per lo scudetto. I ragazzi di Gasperini devono difendere un posto in Europa. Attraverso i suoi canali ufficiali, la Dea ha diramato la lista dei convocati. Recuperato Koopmeiners (che era in dubbio), sono solo tre gli assenti: Toloi, Palomino ed El Bilal Touré