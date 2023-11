CdS: “Osimhen in campo a Bergamo? Le ultime…”

“La prova del nove, of course, riguarda Victor Osimhen, Sua Maestà, il centravanti che fa impazzire mezzo universo, l’uomo dei sogni capace anche da solo – a volte – di cambiarti una partita, uno che sa incidere come pochi (come quasi nessuno) e che però ha saltato le ultime sei – quattro di campionato e due di Champions – e che ha bisogno di essere valutato sino a venerdì mattina, il D-day. La maglia è pronta, gli schemi li ha osservati, ieri si è fatto un po’ di personalizzato tra campo e palestra (e non è mai una bella notizia) ma avendo un fi sico bestiale, può permettersi anche di cominciare a rodare proprio mentre i motori del charter rullano sulla pista di Capodichino”.

Così questa mattina il Corriere dello Sport ha rivelato la possibilità che Victor Osimhen possa scendere in campo sabato contro l’Atalanta, titolando “Speranza Osimhen, il Napoli ci crede”. Ancora pochi giorni e il verdetto sarà ufficiale…