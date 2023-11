L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante Rudi Garcia. Secondo il quotidiano l’allenatore francese è andato via prima di quanto Aurelio De Laurentiis sperasse. Uno dei calendari forse più semplici per cominciare la stagione, non ha dato i frutti sperati. Gli azzurri sono in questo momento quarti a – 10 dall’Inter. Con l’esonero in vista Garcia si classifica secondo per minor numero di giorni in panchina nell’era De Laurentiis. Guida la classifica Gianpiero Ventura con 129 giorni, seguito da Garcia a 136 e Donadoni a 209. Quarto posto per Gattuso con 567. I più longevi sono Walter Mazzarri con 1322 giorni ed Edy Reja con 1514. Terzo posto per Maurizio Sarri a quota 1029 giorni. Seguono poi a pari merito Spalletti e Benitez a quota 729 giorni.