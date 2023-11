GdS – Oggi la firma di Tudor con il Napoli. Questi i dettagli del contratto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul probabile nuovo allenatore del Napoli ovvero Igor Tudor. Secondo il quotidiano Tudor ha detto sì al Napoli e oggi il tecnico croato potrà firmare il contratto con il club azzurro. Al presidente Aurelio De Laurentiis spetta solo l’ultima parola prima dell’ok definitivo. Il contratto è stato l’ aspetto più discusso. Tudor non vuole essere un semplice traghettatore ma ambisce a creare un suo ciclo al Napoli. Quindi per dimostrare la sua voglia di rientrare ad alti livelli ha accettato 7 mesi di contratto per un totale 2 milioni netti e un’opzione unilaterale di riconferma con un ingaggio sino al giugno 2025 di 3 milioni netti.