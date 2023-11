L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’avventura di Rudi Garcia al Napoli. Secondo il quotidiano l’era di Garcia circa 136 giorni e 16 partite alla guida del Napoli, sta per concludersi. Giusto il tempo di stropicciare lo scudetto e stravolgere le certezze della squadra. Domenica poi il colpo di teatro e chiudere l’opera lasciando in panchina Kvara e Zielinski contro l’Empoli. Un avversario penultimo e in crisi rilanciato proprio come l’Union Berlino quattro giorni prima. ADL aveva già deciso di esonerare Garcia un mese fa, dopo il 3-1 con la Fiorentina, ma dopo il rifiuto di Conte, ha deciso di aspettare. Però la sconfitta di domenica ha fatto rompere gli indugi al presidente facendogli prendere una decisione inevitabile.