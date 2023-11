L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla scelta di Igor Tudor come prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis ha incontrato ieri a Roma il candidato numero uno alla successione di Rudi Garcia ovvero Igor Tudor. Un croato che conosce bene la Serie A avendoci giocato e allenato. Nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto in Francia con l’Olympique Marsiglia e che di recente ha rifiutato la proposta del Besiktas. L’offerta del Napoli, invece, lo ha stuzzicato. Allenerebbe i candidati al Pallone d’Oro come Osimhen e Kvara, talenti come Raspadori e poi Di Lorenzo e tutti gli altri di uno scudetto sparito nei cinque mesi di Garcia. Potrebbe scalare la vetta nonostante i 10 punti di ritardo dal primo posto dell’Inter, e riscrivere la storia. E poi ci sono le questioni sul mercato e la confusione del mese di commissariamento di Garcia. Insomma i rischi non sono pochi.