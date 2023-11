L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’incontro avvenuto ieri a Roma tra il Napoli e Igor Tudor. Secondo il quotidiano Tudor ha accettato e ha dimostrato al presidente tutta la voglia di prendere in mano il Napoli per portarlo in alto. Lo ha detto a De Laurentiis il quale a un certo punto della trattativa ha chiesto all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e all’agente del croato, Anthony Seric, di lasciarli soli. Una tecnica consolidata quella di ADL quando si tratta di scegliere i collaboratori più stretti e importanti per i progetti futuri. Un modo per valutarne qualità umane e morali.