L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di quest’anno. Secondo il quotidiano una volta lo stadio San Paolo ora Maradona era un fortino, da dove uscire indenni era qualcosa di miracoloso. A guardare il cammino in casa di questi primi due mesi e mezzo, il Maradona è diventato un campo come tanti altri, undicesimo in classifica, il Napoli, per rendimento casalingo, dove ha conquistato solo 7 dei 21 punti in campionato. Poi anche nel girone Champions tutti i sei punti arrivano da due successi esterni. Dunque due vittorie, un pareggio e due sconfitte sono da cambiare. Ed è quella che Garcia vuole domani sera con l’Union Berlino.