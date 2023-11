Garcia smentisce ADL: “Nel calcio, non c’è solo il 4-3-3”

Dopo la partita Napoli-Milan, ricordiamo che l’allenatore Rudi Garcia ha affermato in conferenza stampa: “Nel calcio, non c’è solo il 4-3-3”. Questa affermazione è stata fatta in risposta a una domanda riguardo ai moduli tattici e alla possibilità di vedere il 4-4-2, che è stato utilizzato nel secondo tempo della partita contro il Napoli, anche in futuro. Secondo Garcia, il modulo tattico è una variabile flessibile che può cambiare. All’inizio della stagione, aveva già lasciato intendere che il 4-3-3 fosse la base di partenza, ma poteva essere modificato.

Tuttavia, questa flessibilità di approccio sembra contrastare con la visione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale considera il 4-3-3 come un concetto fondamentale e ha recentemente respinto le voci riguardanti l’arrivo di Antonio Conte o di altri allenatori al posto di Garcia.