Salernitana-Napoli, la formazione ufficiale: ritorna un titolarissimo!

Alle ore 15:00 il Napoli scenderà in campo all’Arechi di Salerno per affrontare la Salernitana. Derby fondamentale per entrambe le compagini: il Napoli è quinto dopo solo 10 giornate e la Salernitana è il fanalino di coda con 0 vittorie in questa Serie A. Anche il pareggio sarebbe inutile per le sorti di entrambe le squadre.

Garcia è consapevole di dover fare il possibile per conquistare la vittoria. Gli assenti del match sono Osimhen, sostituito da Raspadori che nelle uscite con Union Berlino e Milan ha trascinato gli azzurri a suon di gol, lo squalificato Natan. Finalmente recuperato Juan Jesus, che partirà dalla panchina. Anguissa ritorna a vestire la maglia titolare.

LA FORMAZIONE UFFICIALE

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia