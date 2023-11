Tuttosport – Rischio rinvio per Fiorentina-Juve. I dettagli

L’alluvione di ieri ha messo in ginocchio la Toscana. Il bollettino della sera ha fatto registrare sette morti e due dispersi. Tanti i problemi di viabilità a causa dell’esondazione dei fiumi, soprattutto nelle zone di Prato e quella limitrofa al capoluogo toscano. La Lega Serie A ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite della giornata per ricordare coloro che hanno perso la vita. Oggi si saprà se la sfida tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica sera al Franchi di Firenze, sarà rinviata. Un rinvio richiesto a gran voce soprattutto dagli ultras della curva Fiesole attraverso un comunicato. Lo scrive Tuttosport nella sua edizione odierna.