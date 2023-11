L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano il futuro di Piotr Zielinski al Napoli è in bilico. Se persisterà tale situazione Inter e Juventus sarebbero in corsa per accaparrarsi il polacco. La situazione dei club però è diversa. I bianconeri hanno necessità di intervenire subito, mentre l’Inter può restare alla finestra e aspettare. Ma se dovesse uscire uno tra Klassen e Sensi Giuntoli e Marotta inizierebbero a duellare per il polacco, qualora il rinnovo di contratto con il Napoli non si sblocchi. Il profilo di Zielinski corrisponde perfettamente alle esigenze dell’Inter, che con i colpi a parametro zero continua a mantenersi competitiva. L’ingaggio non sarebbe un problema, come non lo è per la Juve.