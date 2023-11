L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis nel ritiro pre Salernitana-Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli, come da tradizione trascorrerà la vigilia a Cava de’ Tirreni. Con il gruppo ci sarà anche De Laurentiis. Il presidente è rimasto vicino alla squadra e all’allenatore per tutta la settimana. L’idea è che Adl sarà presente fino alla prossima sosta. Dopo il derby dell’Arechi, infatti, ci sarà il ritorno con l’Union Berlino e la gara di campionato con l’Empoli prima della pausa. Tre partite fondamentali per inseguire il quarto posto e per blindare la qualificazione agli ottavi.